St. Matthew Adası’na getirilen az sayıdaki ren geyiğinin nüfusu, doğal düşmanlarının bulunmamasıyla yıllar içinde hızla arttı. Ancak hayvan sayısındaki büyük artışın ardından adadaki besin kaynaklarının tükenmesi nüfusun aynı hızla gerilemesine neden oldu.

ADAYA 29 REN GEYİĞİ BIRAKILDI

1940’lı yıllarda St. Matthew Adası’nda bulunan askerler için acil durumlarda kullanılabilecek bir gıda kaynağı oluşturmak amacıyla adaya 29 ren geyiği bırakıldı. Askerlerin ayrılmasının ardından hayvanlar adada kaldı ve çoğalmaya devam etti.

Adada ren geyiklerini avlayacak doğal düşmanların bulunmaması, nüfusun hızla büyümesini sağladı. Başlangıçta yeterli besin kaynağına sahip olan ren geyiklerinin sayısı yaklaşık 20 yıl içinde 6 bine yaklaştı.

BESİN KAYNAKLARI TÜKENMEYE BAŞLADI

Ren geyiği nüfusundaki hızlı artış, adadaki besin kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. Binlerce hayvanın aynı sınırlı alanda beslenmesiyle birlikte mevcut kaynaklar giderek azaldı ve nüfusun sürdürülebileceği koşullar ortadan kalkmaya başladı. Besin kaynaklarının tükenmesinin ardından adadaki ren geyiği sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Yaklaşık 20 yılda 29’dan 6 bine yaklaşan nüfus, ulaştığı yüksek seviyeyi koruyamadı.

29 GEYİKLE BAŞLAYAN SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

St. Matthew Adası’nda 29 ren geyiğinin bırakılmasıyla başlayan süreç, önce hızlı bir nüfus artışıyla devam etti. Doğal düşmanların bulunmadığı adada binlerce hayvana ulaşan nüfus, besin kaynaklarının azalmasının ardından çok kısa sürede büyük ölçüde geriledi.