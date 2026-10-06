Stephens Adası’nda yaşayan ve uçamayan ender kuş türlerinden biri olan Stephens Island çalıkuşu, adaya kedilerin ulaşmasının ardından kısa sürede büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Kedilerin kuşları avlaması, zaten yalnızca küçük bir alanda yaşayan türün nüfusunun hızla çökmesine neden oldu.

KEDİLER ADAYA 19. YÜZYILIN SONUNDA ULAŞTI

Yeni Zelanda açıklarında bulunan Stephens Adası’na 19. yüzyılın sonlarında kediler getirildi. Daha önce bu yırtıcılarla karşılaşmamış olan adadaki kuşlar, kedilerin yayılmasıyla birlikte yeni bir avcı türünün baskısı altında kaldı.

UÇAMAYAN KUŞLAR NASIL ETKİLENDİ?

Stephens Island çalıkuşunun uçamaması, kediler karşısında savunmasız kalmasına neden oldu. Yalnızca sınırlı bir bölgede yaşayan türün nüfusu, kedilerin adaya ulaşmasının ardından hızla azaldı.

TÜRÜN YAŞAM ALANI ZATEN ÇOK SINIRLIYDI

Stephens Island çalıkuşu geniş bir coğrafyaya yayılmış bir kuş değildi. Türün küçük bir adada ve sınırlı bir yaşam alanında bulunması, nüfustaki kayıpların kısa sürede ciddi boyutlara ulaşmasına neden oldu.

KEDİLER YOK OLUŞTA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Adaya ulaşan kedilerin Stephens Island çalıkuşunu avlaması, türün karşı karşıya kaldığı baskıyı artırdı. Kedilerin, kuşun kısa sürede yok olmasına yol açan başlıca etkenlerden biri olduğu kabul ediliyor.

ADADAKİ KUŞ TÜRÜ YOK OLDU

Kedi popülasyonunun ortaya çıkmasının ardından Stephens Island çalıkuşunun nüfusu hızla çöktü ve tür tamamen yok oldu. Yaşanan süreç, dışarıdan getirilen bir yırtıcı türün sınırlı bir ada ekosistemindeki etkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.