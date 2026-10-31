1962 yılında Hawaii'ye avlanmak amacıyla bırakılan 67 sülün kuş, yıllar içinde adanın farklı bölgelerine yayılarak beklenmedik bir ekolojik soruna neden oldu. Başlangıçta küçük bir meşe korusunda yaşayan kuşlar, 1984 yılına gelindiğinde deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Ekolojistlerin araştırmasına göre sülünler yılda ortalama 8 kilometre ilerleyerek adanın geniş bir bölümüne yayıldı. Ancak asıl tehlike, kuşların beslenme alışkanlıklarıyla ilgiliydi.

İSTİLACI BİTKİLERİ HER YERE TAŞIDILAR

Yakalanan 44 sülünün mide içeriğini inceleyen bilim insanları, kuşların yüzde 82'sinde muz meyvesi ve çekirdeğine rastladı. Ayrıca sindirim sistemlerinde farklı yabancı bitki türlerine ait tohumlar da bulundu.

1920'li yıllarda Hawaii'ye süs bitkisi olarak getirilen muz, zamanla ormanlık alanlara ve tarım arazilerine yayıldı. Sülünlerin bu bitkilerin tohumlarını farklı bölgelere taşıması, yayılmayı hızlandıran etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

YEREL BİTKİLER DE TEHDİT ALTINDA

Hawaii Üniversitesi Hilo kampüsünde hazırlanan bir raporda, sülünlerin genç yerel bitkileri de tüketebildiği belirtildi. Bilim insanları, dışarıdan getirilen hayvanların yalnızca yerel türlerle rekabet etmediğini, istilacı bitkilerin yayılmasına da katkıda bulunarak ekolojik dengeyi değiştirebildiğini vurguladı.