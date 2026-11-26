Seyşeller takımadalarındaki Arid Adası'na 10 adet Aldabra dev kaplumbağası salındı ve yalnızca altı ay içinde yaklaşık 180 yıldır gerçekleşmeyen doğal süreçler yeniden canlandı. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Exeter Üniversitesi uzmanlarının yürüttüğü çalışma, az sayıda hayvanın dahi yerel biyoçeşitlilik üzerinde hızla olumlu etki yarattığını ortaya koydu.

İKİ AYDA 11 BİNDEN FAZLA TOHUM DAĞITTILAR

Restoration Ecology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kaplumbağalar, adaya döndükten sonra tohum dağılımı ve toprak besin döngüsü rollerini yeniden üstlendi. İlk iki ayda 11 binden fazla tohumu adanın farklı bölgelerine yayan hayvanların dağıttığı bu tohumların yüzde 89,5'ini yerli bitki türleri oluşturdu. Meyveleri tüketen kaplumbağalar, sindirim sistemlerinden geçen tohumların ana bitkiden uzakta çimlenmesini sağlayarak yerli bitki örtüsünü genişletti.

İSTİLACI BİTKİLER NASIL KONTROL ALTINA ALINDI?

Kaplumbağalar, yerli flora ile rekabet eden 54 çeşit istilacı bitki türünü tüketerek bu bitkilerin yayılmasını durdurdu. İspanya Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacısı Sergio García-Peña, bu doğal yöntemin geleneksel mekanik temizleme çalışmalarına kıyasla daha ucuz ve etkili bir alternatif sunduğunu belirtti. Hayvanlar ayrıca dökülen yaprakları ve organik kalıntıları yiyerek topraktaki besin döngüsünü hızlandırdı.

ÜÇ KAPLUMBAĞA İŞİN YÜZDE 80'İNİ TEK BAŞINA YAPTI

Vahşi doğa gözlemleri, dışkı analizleri ve DNA çalışmalarını birleştiren uzmanlar, her bir kaplumbağanın ekosisteme katkısının eşit olmadığını saptadı. Adadaki 10 kaplumbağadan yalnızca üçü, yerel bitkilerin tohum dağılımının yüzde 80'inden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. T08 numaralı kaplumbağa tohum dağıtımı ve istilacı bitki tüketiminde en yüksek performansı gösterirken, T11 numaralı kaplumbağa incelenen tüm işlevlerde düşük seviyede kaldı.

GELECEKTEKİ DOĞA PROJELERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmacılar, doğa koruma ve restorasyon programlarının artık yalnızca hayvan sayısına ve genetik canlılığa odaklanmaması gerektiğini vurguladı. Bireysel hayvan davranışlarındaki çeşitliliğin ekosistem istikrarı için kritik önem taşıdığı kaydedildi. Uzmanlar, benzer iyileşme sonuçları elde etmek amacıyla bu yöntemi dünyanın farklı bölgelerindeki diğer adalarda da uygulamayı planlıyor.