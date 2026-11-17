Hint Okyanusu'nda yer alan Seyşeller'deki Aride Adası'na yeniden kazandırılan 10 adet Aldabra dev kaplumbağası yaklaşık iki yüzyıldır kaybolan doğal süreçlerin sadece altı ay içinde geri dönmesini sağladı.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) ve Exeter Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 180 yıl önce adadan yok olan dev kaplumbağaların ekosistem üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma sonuçları, bu sürüngenlerin eski yaşam alanlarına döndükten kısa süre sonra yerli bitki örtüsünün devamlılığı için kritik görevler üstlendiğini ortaya koydu.

İKİ AYDA 11 BİNDEN FAZLA TOHUM TAŞINDI

Deneyin ilk iki ayında adadaki 10 kaplumbağa, %89,5'i yerli bitki türlerine ait olmak üzere 11.000'den fazla tohumun yayılmasını sağladı. Meyveleri tüketen kaplumbağaların, sindirim sistemlerinde taşıdıkları tohumları dışkıları aracılığıyla adanın farklı noktalarına bırakarak yerel bitki örtüsünün yenilenmesine doğrudan katkıda bulunduğu tespit edildi.

YABANCI TÜRLER VE TOPRAK DÖNGÜSÜ

Araştırmacılar, kaplumbağaların ekosistem üzerinde iki temel işlevi daha yerine getirdiğini belirledi:

- Kaplumbağalar 54 farklı egzotik (yabancı) bitki türünü tüketerek bu bitkilerin yayılmasını sınırlandırdı ve yerel flora üzerindeki rekabet baskısını azalttı.

- Düşen yapraklar ve bitki kalıntılarıyla beslenen sürüngenler, organik maddenin dönüşümünü hızlandırarak toprak yapısının işleyişini destekledi.

YÜKÜN BÜYÜK BİR KISMINI 3 KAPLUMBAĞA ÜSTLENDİ

Saha gözlemleri, dışkı analizleri ve genetik tanımlama yöntemleriyle her bir kaplumbağanın ekosisteme katkısı ayrı ayrı ölçüldü. Elde edilen verilere göre, ilk iki ayda yayılan yerli tohumların %80'inden fazlası yalnızca üç kaplumbağa tarafından taşındı.

Çalışmada "T08" koduyla izlenen kaplumbağanın hem yüksek oranda tohum yayılımı hem de egzotik bitki tüketimiyle en yüksek etkiyi gösterdiği, "T11" kodlu bireyin ise incelenen üç işlevde de en düşük performansı sergilediği kaydedildi.