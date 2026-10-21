Pasifik Okyanusu'ndaki Socorro Adası'na 1869 yılında hayvancılık amacıyla getirilen koyunlar, doğal avcılarının bulunmaması nedeniyle kontrolsüz şekilde çoğaldı. 1960 yılına gelindiğinde yaklaşık 5 bin koyuna ulaşan sürü, adanın ekolojik dengesini bozdu. Yıllar süren tahribatın ardından hayvanların tamamen ortadan kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ADANIN YÜZDE 30'U ZARAR GÖRDÜ

Meksika'nın Revillagigedo Takımadaları'nda bulunan 132 kilometrekarelik Socorro Adası, dünyanın başka yerlerinde doğal olarak yetişmeyen bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak adaya getirilen koyunların hızla çoğalması, bu hassas ekosistemi ciddi biçimde etkiledi.

Özellikle adanın orta ve güney kesimlerinde yoğunlaşan hayvanlar, bitkileri tüketmenin yanı sıra yeni filizleri de yok etti. Toprağı koruyan bitki örtüsünün ortadan kalkmasıyla erozyon hızlandı. Şiddetli yağışlar, çıplak kalan arazilerde derin yarıklar oluşturdu.

Araştırmalara göre koyunların neden olduğu tahribat, adanın yaklaşık yüzde 30'unu etkiledi. Bu süreçte 2 bin hektardan fazla doğal bitki örtüsü kayboldu.

Sorunun giderek büyümesi üzerine 2009 yılında helikopterlerin de kullanıldığı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yalnızca ilk 10 günlük çalışmada 1.257 yabani koyun itlaf edildi. 2012 yılına kadar devam eden çalışmalar sonucunda toplam 1.762 koyun ortadan kaldırılarak adadaki yabani koyun popülasyonu tamamen yok edildi.

KOYUNLAR GİDİNCE ADA YENİDEN YEŞERDİ

Koyunların adadan tamamen temizlenmesinin ardından bilim insanları, bitki örtüsündeki değişimi incelemeye başladı. Uydu görüntüleri ve arazi ölçümleri, doğanın beklenenden hızlı toparlandığını ortaya koydu.

2009 yılında incelenen orman alanlarında yüzde 29 olan bitki örtüsü oranı, günümüzde yüzde 85'e yükseldi. Çalılık alanlarda ise bu oran yüzde 19'dan yüzde 72,5'e çıktı. Uydu görüntülerinde adanın yaklaşık 1.452 hektarlık bölümünde belirgin bir yeşillenme tespit edildi.

Bitkilerin yeniden büyümesiyle toprağın yapısında da iyileşmeler görüldü. Bitki örtüsünün toparlandığı alanlarda organik karbon ve azot miktarının arttığı belirlendi. Ancak araştırmacılar, bu iyileşmenin adanın tamamının eski doğal yapısına kavuştuğu anlamına gelmediğini vurguladı.