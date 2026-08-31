Seyşeller’in cennet köşelerinden biri olan Moyenne Adası, bugün dünyada eşine az rastlanır bir doğa koruma mücadelesinin sembolü olarak ayakta duruyor. 1962 yılında terk edilmiş ve kurak haldeki bu adayı satın alan İngiliz gazeteci Brendon Grimshaw, milyon dolarlık gayrimenkul tekliflerini reddederek hayatını tamamen doğaya adadı.

KURAK BİR KARA PARÇASINDAN CANLI BİR CENNETE

Brendon Grimshaw, adayı satın aldığında bölgede neredeyse hiçbir bitki örtüsü kalmamıştı. Toprak erozyon nedeniyle yok olmak üzereydi ve yaban hayatı adayı tamamen terk etmişti. Birçok kişinin "eski haline dönmesi imkânsız" gözüyle baktığı Moyenne Adası için Grimshaw, yakın dostu René Antoine Lafortune ile birlikte kollarını sıvadı.

İkili, yıllar süren yoğun bir çalışmayla adada el emeğiyle yürüyüş yolları açtı ve bölgenin ekosistemine en uygun bitki türlerini belirledi. Rüzgâra ve erozyona dayanıklı maun ağaçları ile yaban hayatına barınak sağlayan palmiye türlerini seçen ikili, adaya tam 16.000 ağaç dikti.

MİLYON DOLARLIK TEKLİFLERE ELİNİN TERSİYLE VURDU

Yıllar süren emeğin ardından ada adeta yeniden doğdu. Kuşlar, böcekler ve nesli tükenme tehlikesi altındaki dev kara kaplumbağaları adaya geri dönerek özgürce yaşamaya başladı. Adanın muazzam bir doğa harikasına dönüşmesi, dev gayrimenkul yatırımcılarının da iştahını kabarttı.

Grimshaw’a adaya lüks oteller ve tatil köyleri inşa etmek için milyonlarca dolarlık teklifler yapıldı. Ancak İngiliz çevreci, betonlaşmanın bu ekosistemi yok edeceğini bildiğinden tüm teklifleri kararlılıkla reddetti. Adada hiçbir hayvanı kafese kapatmadı ve hiçbir ticari yapılaşmaya izin vermedi.

MİRASI DÜNYA MİLLİ PARKI OLARAK YAŞIYOR

Brendon Grimshaw’ın 2012 yılındaki vefatının ardından Seyşeller Hükümeti, merhum çevrecinin vasiyetine ve vizyonuna sahip çıktı. Moyenne Adası, Seyşeller Deniz Milli Parkı bünyesine dahil edilerek yasal koruma altına alındı.

Bugün kapıları ziyaretçilere açık olan ada, doğaseverlerin dev kaplumbağalarla yan yana yürüdüğü ve el değmemiş plajların tadını çıkardığı örnek bir ekolojik sığınak olarak korunmaya devam ediyor.