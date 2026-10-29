Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Nahuel Huapi Milli Parkı'nda yer alan Victoria Adası'na 1950'li yıllarda getirilen Asya kökenli gümüş sülünler, yıllar içinde çoğalarak adaya yerleşti. Bilim insanlarının araştırmaları, bu kuşların yalnızca sayılarını artırmakla kalmadığını, adaya sonradan getirilen yabancı bitkilerin yayılmasına da katkıda bulunduğunu gösterdi.

70 YIL ÖNCE ADAYA GETİRİLDİLER

Güneydoğu Asya'ya özgü gümüş sülünler, 1950'li yıllarda Victoria Adası'na bırakıldı. Kuşlar zamanla yeni yaşam alanlarına uyum sağladı ve adanın farklı bölgelerine yayıldı.

Ancak yıllar içinde kuşların beslenme alışkanlıklarının beklenmedik bir soruna yol açabileceği anlaşıldı. Gümüş sülünler, adaya dışarıdan getirilen bitkilerin meyve ve tohumlarıyla beslenirken bu tohumları dışkıları aracılığıyla başka alanlara taşımaya başladı.

Böylece adada doğal olarak bulunmayan bazı bitkilerin yayılması kolaylaştı. Bu durum, yerli bitkilerin yaşam alanlarını korumasını zorlaştırabilecek bir çevre sorunu olarak değerlendirildi.

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) ile Comahue Ulusal Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışmada, kuşların insan etkisinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görüldüğü belirlendi.

Araştırmada liman çevresinde hektar başına ortalama 5,69 gümüş sülün tespit edilirken, doğal yapısını daha iyi koruyan bölgelerde bu sayı 1,77 olarak hesaplandı.

KUŞLAR İSTİLACI BİTKİLERİN YAYILMASINA KATKI SAĞLADI

Bilim insanları, gümüş sülünlerin dışkılarında yerli olmayan bitkilere ait tohumlar bulunduğunu belirledi. İncelemeler, kuşların bu tohumların adanın farklı noktalarına taşınmasında rol oynadığını ortaya koydu.

Sorunun temelinde ise adaya geçmişte yalnızca kuşların değil, farklı bölgelerden çok sayıda bitki türünün de getirilmiş olması yatıyor. Gümüş sülünlerin bu bitkilerin yayılmasına yardımcı olması, adanın doğal dengesinin korunmasını daha da güçleştiriyor.

Fotokapanlarla yapılan başka bir araştırmada, sekiz hayvan türüne ait 710 bağımsız görüntü kaydedildi. Kayıtların yüzde 99,7'sini bölgeye sonradan getirilen türler oluştururken, gümüş sülünler 222 kez görüntülendi.

Çevre üzerindeki olası etkileri nedeniyle gümüş sülünler, Arjantin'de 2021 yılında kontrollü kullanıma tabi türler arasında sınıflandırıldı. Ancak kuşların Victoria Adası'ndan tamamen kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadı.

Bugün adada yürütülen doğa koruma çalışmaları, geçmişte dışarıdan getirilen türlerin oluşturduğu baskıyı azaltmayı ve yerli bitki örtüsünü yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor. Gümüş sülünlerin durumu ise bir bölgeye getirilen hayvanların, aradan onlarca yıl geçtikten sonra bile doğal yaşam üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor.