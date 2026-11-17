Akdeniz'deki Balear Adaları'nda yaşanan sorunun merkezinde, at nalı yılanı olarak bilinen Hemorrhois hippocrepis türü yer alıyor. Doğal yaşam alanı İber Yarımadası ve Kuzey Afrika'yı da kapsayan bu yılanların, büyük zeytin ağaçlarının taşınması sırasında kök çevresindeki toprakla birlikte adalara ulaştığı belirtiliyor.

ZEYTİN AĞAÇLARIYLA BİRLİKTE GELDİLER

Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan büyük ve yaşlı zeytin ağaçlarının başka bölgelere taşınması, yılanların fark edilmeden yeni yaşam alanlarına ulaşmasına neden oldu. Ağaç köklerinin çevresindeki toprakta saklanan hayvanlar, nakliye işleminin ardından doğaya yayıldı.

Özellikle İbiza ve Formentera adalarında görülen at nalı yılanları, uygun yaşam koşulları sayesinde yeni bölgelerde varlık göstermeye başladı. Bu durum, daha önce söz konusu yırtıcılarla karşılaşmayan yerel hayvanlar üzerinde baskı oluşturdu.

ADAYA ÖZGÜ KERTENKELELER TEHLİKEDE

Yılanların yayılmasından en fazla etkilenen canlıların başında, yalnızca bölgedeki adalarda yaşayan Pityusa kertenkelesi (Podarcis pityusensis) geliyor. Adaların doğal ekosisteminde önemli bir yere sahip olan bu kertenkeleler, istilacı yılanlar için kolay av haline gelebiliyor.

Yılanların küçük adacıklara kadar ulaşması, kertenkelelerin bazı yerel popülasyonlarının yok olma riskini artırıyor. Uzmanlar, istilacı türlerin yalnızca avladıkları hayvanları değil, besin zincirinin diğer halkalarını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Sorunun büyümesi üzerine Balear Adaları'nda yılanların yakalanması ve yayılmasının kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Şu ana kadar yaklaşık 12 bin yılan yakalanırken, istilacı türün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.