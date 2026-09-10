Bilim insanları, yakın zamana kadar tamamen yok olma eşiğinde bulunan nadir Galapagos galveziası popülasyonunu yürüttükleri koruma çalışmalarıyla yeniden çoğaltmayı başardı.

SciTechDaily’de yer alan bilgilere göre, araştırmacıların uzun yıllar boyunca yalnızca 1962 yılında Isabela Adası’ndan toplanan tek bir herbaryum örneğiyle bildiği çalı türü için 1998 yılında arama çalışmaları başlatıldı.

Bilim ekibi, 2007 yılına kadar sürdürülen saha taramalarında Darwin Yanardağı’nın lav akıntılarındaki çatlaklarda hayatta kalan yalnızca 6 canlı çalı tespit edebildi.

KEÇİLER BİTKİNİN YÜKSEK HASSASİYET GÖSTERMESİNE NEDEN OLDU

Yapılan incelemelerde, türün popülasyon kaybına adaya sonradan getirilen keçi gibi yabanileşmiş hayvanların otlaması ve bitkinin kuraklığa karşı yüksek hassasiyet göstermesi neden oldu.

NEM TUTAN ÖZEL CİHAZLAR KULLANILDI

Türü koruma altına almak amacıyla fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerin doğaya aktarılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 2017-2024 yılları arasında Isabela Adası’nın lav kaplı alanlarına fidanlıklarda üretilen 94 adet çalı dikildi. Bölgedeki su yetersizliği sorununa karşı genç bitkilerin kök salmasını kolaylaştırmak adına nem tutucu özel cihazlar kullanıldı.

60 YIL SONRA İLK KEZ ÇİÇEK AÇTI

Çalışmalar kapsamında 2024 yılında bitkiler, 1962’deki ilk örneğin bulunduğu Caleta Tagus Koyu’na yeniden dikildi. Tür, 60 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez bu tarihi konumunda tekrar çiçek açtı.

Yürütülen restorasyon projesi sonucunda iki farklı bölgede toplam 28 yetişkin bitkiden oluşan bir popülasyon sağlandı. Bu bitkilerin 20’sinin Playa Tortuga Negra sahilinde, 8’inin ise Caleta Tagus Koyu’nda bulunduğu bildirildi.