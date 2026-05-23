Japonya'nın güneyindeki ıssız adalar bölgesinde yer alan 400 nüfuslu Mishima köyü, nüfus azalmasıyla mücadele kapsamında yeni sakinleri çekmek amacıyla 3 yıl süreli mali destek, 500 bin yene (143 bin TL) kadar taşınma yardımı ve ucuz konut desteği içeren yerleşim programını devreye aldı.

Kagoshima Prefektörlüğü’ne bağlı Takeshima, Iojima ve Kuroshima adalarından oluşan Mishima belediyesi, bölgedeki yaşlanma ve göç sorununa karşı radikal bir nüfus politikası yürütüyor. Sosyal medyada yayılan asılsız iddiaların aksine, program her yabancı ülke vatandaşına doğrudan nakit vize şansı tanımıyor. Sıkı yasal protokollere tabi olan teşvik sistemi; yalnızca Japon vatandaşlarını, daimi oturum izni sahiplerini ve Japonya'da yasal olarak ikamet etme hakkı bulunan vizeli aileleri kapsıyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA AYLIK DESTEK ÖDENECEK

Resmi idari şartnameye göre, köye kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt eden bekar bireylere aylık 85 bin yen, evli çiftlere ise aylık 100 bin yen yerleşim desteği sağlanacak. Hane halkına dahil olan ilk çocuk için 20 bin yen, sonraki her çocuk için ise 10 bin yen ek ödenek havuzuna yansıtılacak.

Mali yardımlar kalıcı bir maaş niteliği taşımayıp, kurulum aşaması olan ilk 3 yılla sınırlandırıldı. Ailelerin bu süre zarfında ada ekonomisine entegre olarak tarım, balıkçılık, ormancılık veya yerel işletmeler yoluyla kendi sürdürülebilir gelir modellerini kurmaları zorunlu tutuluyor.

500 BİN YENLİK BAŞLANGIÇ YARDIMI VE CANLI HAYVAN ALTERNATİFİ

Belediye, lojistik adaptasyon sürecini kolaylaştırmak adına tek kişilik hanelere 300 bin yen, iki veya daha fazla kişiden oluşan hane halklarına ise tek seferlik 500 bin yen nakdi başlangıç desteği veriyor. Hayvancılık sektöründe faaliyet göstereceğini beyan eden kırsal üreticilere, bu nakit desteği yerine doğrudan bir adet damızlık buzağı tahsis edilebiliyor.

Ayrıca yerel feribot hattı üzerinden yapılacak ev eşyası ve ekipman nakliye maliyetlerinin 100 bin yene kadar olan kısmı da belediye bütçesinden karşılanıyor.

55 YAŞ ALTI ŞARTI BULUNUYOR

Köy idaresi, başvuru sahiplerinin suistimallerini ve geçici turistik seyahatleri engellemek amacıyla katı eleme kriterleri uyguluyor. Programa başvuracak aile reisinin 55 yaşından küçük olması ve resmi onay sürecinden önce adalara bizzat ön ziyaret gerçekleştirmesi zorunlu kılındı.