1940'lı yıllarda ABD'nin Guam Adası'na askeri gemilerle yanlışlıkla taşınan kahverengi ağaç yılanları, adadaki 12 yerli kuş türünün 10'unu tamamen yok etti. Kuş popülasyonunun tükenmesiyle tohum yayılımı durdu ve adadaki yeni ağaç filizlenmesi yüzde 90 oranında azaldı. ASKERİ SEVKİYATLARLA ADAYA NASIL SIZDILAR? İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen askeri sevkiyatlar esnasında, zehirli kahverengi ağaç yılanları yük gemilerinin arasına karışarak Guam Adası'na ulaştı. Bölgeye dışarıdan gelen bu tür, adanın mevcut ekosistemine hızla yerleşti. METREKAREYE ONLARCA YILAN DÜŞECEK YOĞUNLUĞA ULAŞTI Guam Adası'nda kahverengi ağaç yılanlarını avlayacak herhangi bir doğal düşman bulunmuyordu. Avcı baskısının olmaması nedeniyle yılanların nüfusu kontrolsüz şekilde arttı. Popülasyon, bölgede metrekare başına onlarca yılan düşecek yoğunluğa erişti. 12 YERLİ KUŞ TÜRÜNDEN 10'U TAMAMEN TÜKENDİ Hızla çoğalan zehirli ağaç yılanları, adanın savunmasız yerli kuş türlerini hedef aldı. Yoğun avlanma sonucunda Guam'a özgü 12 yerli kuş türünün 10'u tamamen yok oldu. Adadaki kuş varlığının neredeyse tamamı ortadan kalktı. Kuşların yok olması, ada ekosisteminde zincirleme bir etki yarattı. Bitkilerin ve ağaçların tohumlarını etrafa yayan kuşların ortadan kalkmasıyla doğal üreme döngüsü kesintiye uğradı. Tohum yayılımının durması sonucunda ormanlardaki yeni ağaç filizlenmesi yüzde 90 oranında azaldı ve adanın bitki örtüsü sessizliğe gömüldü.

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