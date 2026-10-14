Finlandiya, Turku Adaları’nın turizm potansiyelini daha görünür hale getirmek amacıyla bölgedeki kokuları tanımlayıp belgeleyecek çalışanlar aradığını duyurdu. Proje kapsamında seçilecek kişilere, Mayıs ve Haziran ayları arasında yürütülecek yedi günlük saha çalışması karşılığında 2 bin euro maaş ve ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak.

Ulaşım masraflarını çalışanların kendilerinin karşılayacağı programda temel görev; deniz, çam ormanı ve yerel yaşam kokularını detaylı bir şekilde raporlamak, değerlendirmek ve kurumsal sosyal medya hesapları için görsel içerik üretmek olacak.

NESNELERİ KOKLAYIP YORUM YAPACAKLAR

Bölgeyi "dünyanın en iyi kokan turistik destinasyonu" olarak konumlandırmayı hedefleyen projeye başvuracak adaylarda gelişmiş bir koku algısı ve aktarım yeteneği şart koşuluyor. 18 yaşından büyük, kamera karşısında deneyimli ve kendi video ekipmanına sahip kişilerin hedeflendiği pozisyon için Fince ve İngilizce bilmek tercih sebebi sayılıyor.

Adayların başvuru sürecinde bir nesneyi koklayıp aromasını tanımladıkları kısa bir videoyu sosyal medyada yayımlayarak çevrim içi formu doldurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi 25 Ekim olarak açıklanırken, seçilen adayın 17 Kasım 2026’da duyurulacağı bildirildi.