Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylar belli olmaya başladı. Son olarak Aziz Yıldırım, adaylığını resmi olarak açıklarken Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yaptı.

Daha önce “Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim” açıklamasını yapan Hakan Safi, kararını duyurdu. Safi, Yıldırım'ın birleşme teklifini kabul etmedi.

Barış Göktürk ise daha önce 'aday olun birleşelim' çağrısı yaptığı Aziz Yıldırım’a olumlu yanıt vermek için yönetim listesindeki isimlerle toplantı yapma kararı aldı. Göktürk, yaptığı toplantının ardından adaylıktan çekilme kararı aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna katılan Barış Göktürk, kısa süre içinde çalışmalarına Yıldırım'ın ekibi ile devam edecek.

ALİ KOÇ'A BASKI VAR

Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından eski başkan Ali Koç’a, kendisini destekleyen isimler tarafından 'başkan adayı ol' baskısı geldi. Yakın çevresi ve eski yönetiminden aday olması için telefonlar alan Koç'un üzerinde yoğun baskı kuruldu.

Seçim sürecinde deneler değişmeye başlarken gözler Ali Koç’un vereceği karara çevrildi. Aday olması ya da bir adayı desteklemesi yönünde baskı kurulan Ali Koç'un önümüzdeki hafta içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.