MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan sürecin en önemli aşamasına gelindi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle görüşmesinden sonraki çağrısı Ahmet Türk tarafından Kürtçe, Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu. Öcalan'ın mektubunun okunması sonrasında siyasetin gündemine düşen mektubun ardından siyasi partilerin açıklamaları da art arda gelmeye devam ederken Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt’ta, PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEVLETİN LAİK, ÜNİTER, ULUS YAPISI HEDEF ALINDI”

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunda YPG/PYD ve KCK ile ilgili herhangi açıklamanın yapılmadığına dikkat çeken Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, “Bu bir ABD projesi bunun yerli ve milli bir proje olmadığı çok ortada. Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu planları doğrultusunda, Suriye’deki son gelişmeler bağlamında Türkiye’de de böyle bir yeni açılım süreci başlatıldı. PKK denilen yapı bir emperyalist ABD’nin Türkiye’yi baskı altına almak ve amacı doğrultusunda davranmasını sağlamak için oluşturduğu bir taşeron örgüt. PKK Türkiye’nin dinamiklerinden değil daha çok dış dinamiklerden kaynaklı olan bir oluşumdur. PKK kendini feshetti diye açıklama yapılıyor, PKK dediğimiz yapı İran’da PJAK, Suriye’de PYD/YPG, Türkiye’de de PKK adına terör faaliyetleri yürüten bir yapının içinde yer alan bir alt örgüttür. Bunun üst örgütünün KCK’dır peki açıklamada KCK geçiyor mu? Hayır. Suriye’den tek sözcük var mı? Hayır. İran, Irak ya da bölgeyle ilgili bir şey söyleniyor mu? Hayır. Bu açıklamanın sonrasında Sırrı Süreyya Bey’in ilave ettiği şu kısa not çok dikkatli okunmalı. Devletin gözü önünde anayasaya ihlal suçu işlendi o bildiri okunarak. Türkiye cumhuriyeti Devleti’nin anayasasının değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri, 42. ve 66. maddesi, laik, üniter, ulus devlet yapısı, aydınlanma devrimlerinin hepsi hedef alındı. Bu bir anayasa suçudur ve falcılar bile yatar olmayan suçlamalarla hapse takılırken bu anayasa suçunu işleyenler ve ona göz yumanlar takipsiz kaldı” diye konuştu.

“BÜTÜN YAPILARINI PYD/YPG’YE NAKLETMİŞ PKK KENDİNİ FESİH ETSE NE OLUR?”

‘Dünyanın neresinde devlet bir terör örgütüyle 40-41 senelik mücadeleden sonra oturup bu şekilde pazarlık edebilir?’ diye soran Bozkurt, “Onun ötesinde açıklama ne söylüyor, ‘ortaya konulan bu perspektiften sonra pratikte silahların bırakılması için demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması gerekir’ diyor. Aynı açıklamaları Tuncer Bakırhan’da yapıyor. Suriye’de PYD’nin başındaki adam olan Mazlum Abdi, ‘bu açıklama bizi kapsamıyor’ dedi. Ben buradan soruyorum bütün yapılarını PYD/YPG saflarına nakletmiş olan PKK silah bıraksa ne olur kendini fesih etse ne olur? KCK’yı ne yapacağız, PYD/YPG’yi ne yapacağız? Şimdi bu açıklama karşılığında Kandil'deki terör örgütü yöneticileri ‘kongremizi yapıp kendimizi fesih edelim ama bunun için güvenli ortam oluşturulsun’ diyor. Neresinden bakarsanız bakın utanç verici, devletimizin ciddiyeti, onuru, itibarınız açısından gerçekten ibretlik bir süreç yaşıyoruz. Buradaki mesele terörü bitirmek falan değil bu terör 1999’da bitmişti. AKP iktidara geldiğinde Türkiye’de terör var mıydı? Türkiye cumhuriyeti ordusu bu işi bitirmişti. Bu adamlar eylem yapamaz durumdaydı dağılma noktasına gelmişti. Bu AKP iktidara geldiğinde terörsüz Türkiye vardı zaten ne oldu da 23 yıl sonra terörsüz Türkiye için bu heriflerle pazarlık ediyor bu iktidar?” dedi.

“İMRALI HEYETİNİN OKUDUĞU O MEKTUP İMRALI’DAKİ ADAMIN YAZDIĞI BİRŞEY DEĞİL”

İmralı heyeti tarafından okunan metnin Abdullah Öcalan tarafından yazılmadığını belirten Bozkurt, ,”İşin neresinden bakarsan bak utanç vericidir ben Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak bunu katiyen kabul etmiyorum. Hiçbir barış kanla sağlanamaz burada barışa karşı falan çıkan yok. Mesele sizin barış dediğinizin ne olduğu. Eğer barış dediğiniz şey öğretmenlerimiz, askerimizi, polisimizi, çocuklarımızı katleden eli kanlı katiller demokratik siyaset hakkına kavuşup hukuki boyutu kullanarak gelip siyaset yapsınlar ise millete sorun o zaman ne diyor? İmralı heyeti tarafından okunan o metin İmralı’daki adamın yazdığı bir şey değil. O metnin içinde ABD yetkilileri de var, Türkiye’nin yetkilileri de var peki meclis neresinde? Ülkenin bölünme hedefi haritasıyla sabit olan büyük Ortadoğu projesinin tüm hızıyla yürüdüğü Somali’yi, Sudan’ı, Mısır’ı, Afganistan’ı hallettikten sonra şimdi Suriye’yi de halledip gözünü İran ve Türkiye’ye diktiği bir süreçte öyle bir tehlikeyle karşı karşıya olan bir ülkenin siyaseti kimse kusura bakmasın oy kaybıyla hareket edemez” ifadelerini kullandı.