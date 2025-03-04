- Neresinden bakarsanız bakın utanç verici, devletimizin ciddiyeti, onuru, itibarınız açısından gerçekten ibretlik bir süreç yaşıyoruz.

- Teröristbaşının mektubunda YPG/PYD ve KCK ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı. PKK dediğimiz yapı İran’da PJAK, Suriye’de PYD/YPG, Türkiye’de de PKK adına terör faaliyetleri yürüten bir yapının içinde yer alan bir alt örgüttür.

- Bu bir ABD projesi. Yerli ve milli olmadığı çok ortada. Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu planları doğrultusunda, Suriye’deki son gelişmeler bağlamında Türkiye’de de böyle bir yeni açılım süreci başlatıldı.

- Barış dediğiniz şey öğretmenlerimiz, askerimizi, polisimizi, çocuklarımızı katleden eli kanlı katiller demokratik siyaset hakkına kavuşup hukuki boyutu kullanarak gelip siyaset yapsınlar ise millete sorun o zaman ne diyor?