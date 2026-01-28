NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 139-122 mağlup etti.

Milli oyuncu Adem Bona, 76ers'ın 17 sayı farkla kazandığı karşılaşmayı 6 sayı, 8 ribaunt ve 2 blok ile tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.

76ers'ta Paul George 32, Joel Embiid 29, Tyrese Maxey ise 22 sayı kaydetti.

Myles Turner'in 31 sayı atmasına rağmen yenilgiyi engelleyemediği Bucks ise, üst üste üçüncü ve son yedi maçta altıncı yenilgisini aldı. NBA'de iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle maçta forma giyemedi.

ALEXNADER'DAN 29 SAYI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-95 yenerek sezonun ilk üç maçlık mağlubiyet serisini almaktan kurtuldu.

NBA'de aldığı 38 galibiyetle sezonun en iyi takımı konumundaki Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.