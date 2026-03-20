NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi. Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada 76'ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu. Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti. DONCIC 60 SAYI KAYDETTİ Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etti. Kaseya Center'da oynanan müsabakada Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu. Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı. Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.

