Survivor'da geçen hafta Hikmet Tuğsuz ve Batuhan Karacakaya arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Batuhan'a kum fırlatan Hikmet, konseyde "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" dedi.

Acun Ilıcalı tarafından sadece uyarılan Hikmet herhangi bir ceza almadı.

O kavgadan günler sonra Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı açıkladı. Acun Ilıcalı, ailenin kendisini ağır tehdit ettiğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı tehditlerin yalnızca Batuhan'ın ailesinden değil aynı zamanda kendisine başka bir yarışmacının ailesinden de tehditler gelmeye başladığını açıkladı. O isim Adem Kılıçcı'ydı...'

Ilıcalı, o ses kayıtlarını da dinletti. Adem Kılıçcı'nın ağabeyi Taner Kılıçcı'nın "Şayet yarışmayı kaybedersek her şeyi yapacağım. Pankartlar açıp gerekirse orayı yakıp yıkacağım. Zebani gibi giriş kapısına çökeceğim, oraya dolduracağız. Her şey serbest, pankart, saldırı..." dediği duyuldu.

Acun Ilıcalı Adem'e "Seninle son 10 yılımızda problem sayımız 3 çıkmaz herhalde. Yarın için burada iletişim hakkı veriyoruz sana. Yanlış bir durum var. Sen bunu düzeltiyorsun. Bir de takdir edersin ki abinin finale gelmemesini rica ediyoruz. Otursun evden seyretsin bir şey olmaz. Herkes oraya da gelemiyor. Bu çok anormal bir durum değil. Sen kendisine rica edersin. Ben orada sana güveneyim" dedi.

Adem ise bu kayıtlardan sonra "Abi geyik yapıyorlar. Takım tutar gibi fanatikler. O fanatizmi sorgulayamayız. Şimdi ben kalkıp onları neden beni seviyorsunuz diye sorgulayamam' diye konuştu.

Ünlü televizyoncu da "Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI

Adem Kılıçcı'nın ağabeyi Taner Kılıççı konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"Yahu çok komiksiniz, tamamen şaka, eğlence amaçlı, gırgırına güldüğümüz diyaloglardı. Öncesinde yapılan esprileri kesip ses kaydı yapmışlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim" diyen Taner Kılıççı şöyle devam etti:

"Bu tarz bir konunun bu kadar farklı bir boyuta taşınması gerçekten üzücü. Biz bunu aramızda makara, mizah ve saçmalık olarak söyledik. En ufak bir art niyet yoktu. Yanlış anlaşıldım. Tüm Acun Medya’dan ve herkesten özür dilerim."