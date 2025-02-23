AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nden hemen önce MKYK'da yer alacağı iddia edilen şarkıcı Sinan Akçıl, listede yer almadı.

İddialara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Akçıl, "Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Akçıl'ın paylaşımı şöyle:

"DURUŞUM BELLİDİR"

"Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun..."