21 Mayıs'ta mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliğine verdiği dilekçe ile CHP Genel Merkezine polis zoruyla girmiş, devam eden süreçte aralarında 9 milletvekili, üç belediye başkanı ve çok sayıda il-ilçe başkanının yer aldığı ismi 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etmişti.



CHP içerisindeki ayrışmayı hızlandıran ve parti içinde fiilen Özel ve Kılıçdaroğlu gruplarının oluşmasına neden olan bu durum, yeni parti tartışmalarını da alevlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyi düşündüğü öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, parti içinde yaşananlara ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.





"CHP'DEN AYRILMALARI İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"



Kesici, Kılıçdaroğlu'nun Özel cephesi ile bir uzlaşı aramadığını ve bu durumu kabul etmemek için her şeyi yapacağını belirtti.



Altaylı, Kesici ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu detayları paylaştı:



“Parti açısından, muhalefet açısından işler hiç iyi gitmiyor ve bana öyle geliyor ki bu daha başlangıç.” diye söze girdi.

“Bu iş çok kötü oldu. Ben sağ siyasetin tavrını iyi bilirim. Milli Görüş de, mukaddesatçılar da, siyasal İslamcılar da adına ne dersen de, CHP’den hiç hazzetmezler. Onların nezdinde CHP İsmet Paşa’dır ve İsmet Paşa’yı da Stalin ile, Hitler ile eş tutarlar hatta beter görürler. Şimdi fırsat bu fırsat deyip CHP’yi lime lime edecekler. Daha başlamadılar. Şu anda CHP’nin kendi kendini yıpratmasını izliyorlar. Bu fasıl bitince başlarlar ve bu olanları kampanya haline getirirler. Bunu herkes bilsin.”

Peki, yeni parti konusunda ne düşünüyor, parti kurulur mu, kurulmalı mı?

“Kurulur mu, kurulmalı mı benim meselem değil. Ama şunu biliyorum. Kemal Bey Özgürgiller’in partiden ayrılmasını ister. İstiyor. Ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan der ama inanma. Laf olsun diye der. Ayrılmaları için her şeyi yapar. Damarlarına basar. Özgürgiller geri adım atsa, uzlaşmaya kalksa daha fazla üstlerine gider. Kemal Bey onları bu partide istemiyor. Çok açık.”

Yeni parti?

“CHP’de bunlar yaşandı. 1980 sonrası Ecevit’e 'Gel, partinin başına geç' dediler. Mustafa Üstündağ dedi. Ecevit partiye baktı ve ‘Bunlarla bir arada yaşanmaz’ diye gitti, yeni parti kurdu. Başbakan da oldu. Seçim de kazandı. CHP’yi baraj altında da bıraktı. Yani yeni parti olmaz diye bir şey yok. Şimdi bir halat çekmece oynuyorlar. Bir tarafta çoğunluk var, diğer tarafta ise destek verenler var. Kimse yerinden kıpırdamıyor. Sonunda olacak olan şudur: Halat kopar. Kopuncaya kadar çekecekler. Besbelli.”

Peki, bir uzlaşma ihtimali yok mu?

“Şu an için yok gibi. Ama Türk filmlerindeki gibi kızın başına tuğla düşer, otobüs çarpar gözü açılır onu bilemem. Ama son olarak şunu söylemem lazım. Özgür Özel’in tek hatası, parti hapishaneden yönetiliyor algısı oluştu ve bunu ortadan kaldıramadı. En önemli hatası bu olabilir.”