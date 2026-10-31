Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında gündeme geldiği öne sürülen Mattia Croci-Torti, geleceğine ilişkin iddialar üzerine Lugano'da mutlu olduğunu söyledi.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörü henüz netleşmeyen sarı-lacivertliler, takımın başında geçici olarak Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı. Kulübün adaylar için çalışmaları sürerken İsviçre ekibi Lugano'yu çalıştıran Croci-Torti'nin de gündemde olduğu iddia edilmişti.

"BULUNDUĞUM YERİ SEVİYORUM"

İsviçre'de yayın yapan RSI'ın L'Armandillo programında konuşan 44 yaşındaki teknik direktör Lugano'da kalmak istediğini belirterek, "Bulunduğum yeri seviyorum, kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Lugano son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takım haline geldi." dedi.

Croci-Torti, sözleşmesini uzatmasına ilişkin de "Bu yüzden sözleşme uzattığımda her zaman memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı engellemek istediği hissine kapılmıyorum." ifadelerini kullandı.

2021'DE LUGANO'NUN BAŞINA GEÇTİ

Antrenörlük kariyerine İsviçre'de başlayan Croci-Torti, ilk olarak FC Chiasso'da yardımcı antrenör olarak çalıştı, ardından Balerna'da görev yaptı. Lugano'da iki farklı dönemde yardımcı antrenörlük yapan Croci-Torti, kısa süre FC Mendrisio'yu da çalıştırdı.

2021'de geçici olarak Lugano'nun başına geçen Croci-Torti, aynı yıl takımın teknik direktörü oldu.