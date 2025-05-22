Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho’nun geleceği tartışma konusu olmuştu.
Portekizli teknik adama tazminat ödemek istemeyen sarı lacivertlilerde Edin Terzic ismi sık sık konuşulmaya başlanmıştı. İddialara göre Fenerbahçe’de Ali Koç-Jose Mourinho görüşmesinde ayrılık kararı çıkması halinde Alman teknik adam Edin Terzic ile görüşülecek.
İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi. Bu görüntü sarı lacivertli taraftarlarda heyecan yaratırken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DORTMUND İLE BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI
Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.
41 yaşındaki Edin Terzic'in kariyeri:
2010 yılında Dortmund'da scout olarak kariyerine başladı. Dortmund Altyapı takımlarında antrenör olarak görev aldı.
2013'ten 2015'e kadar Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı.
2015'ten 2017'ye kadar West Ham'da Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı.
2018'de Lucien Favre'ın yardımcısı olarak Dortmund'a geri döndü.
2020-21 sezonunda Lucien Favre'ın kovulmasının ardından geçici teknik direktör olarak sezonu tamamladı ve DFB Pokal'i kazandı.
2021-22'de yardımcı antrenörlüğe geri döndü.
Temmuz 2022'de takımın başına geçti.
Bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.