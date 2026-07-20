Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Kosovalı milli orta saha oyuncusu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı. Bu hamleyle bordo-mavili ekip, orta saha hattını uluslararası tecrübeye sahip bir isimle güçlendirmiş oldu.

TRABZONSPOR TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kulüp kanallarından paylaşılan bilgilere göre, orta saha pozisyonunda görev yapan milli futbolcu yeni takımında 5 numaralı formayı giyecek.

BLERTA SMAILI'NIN TÜRKİYE KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Türkiye'de de forma giyen Kosovalı oyuncu, lig yapısına yabancı bir isim değil.

Smaili, Trabzonspor'a transfer olmadan önceki dönemde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB Fomget'in kadrosunda da yer almıştı.