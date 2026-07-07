Fenerbahçe'ye uzun süredir peşinde olduğu Marsilya forması giyen Mason Greenwood'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İngiliz futbolcu, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan’dan gelen ilgilere rağmen kariyerine Roma’da devam etmeye sıcak bakıyor.

Roma yönetiminin, Greenwood transferi için Marsilya’ya bonuslarla birlikte en az 45 milyon avroluk teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Fransız ekibinin ise 24 yaşındaki oyuncu için 50 milyon avro talep ettiği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİLİ OLDU

Greenwood’un Roma ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Genç futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istemesi ve Gasperini’nin oyun sisteminden etkilenmesi nedeniyle Roma’yı tercih ettiği belirtildi.

Öte yandan İngiliz futbolcu seçim döneminde Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden biriydi.