Inter'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu, geleceği konusunda acele edilecek bir durum olmadığını belirtti. Milli futbolcu, Como karşılaşmasının ardından DAZN'a konuştu.

Çalhanoğlu, "Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın." ifadelerini kullandı.

COMO KARŞISINDA 80 DAKİKA OYNADI

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Pio Esposito ve Marcus Thuram kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen milli futbolcu, bu sezon 13 maçta süre aldı ve 3 gol attı. Çalhanoğlu, 2021'den bu yana Inter forması giyiyor.