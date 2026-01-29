‘Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu hattı’ ertelendi. 2021 yılında yatırım programına alınan ve 2025 yılında bitmesi öngörülen hat için kazma bile vurulamadı. Şimdi de 5 yıl daha ertelendi ve 2030 yılında tamamlanacağı açıklandı. Maliyet ise 2021 yılından bu yana 36 milyar 186 milyon liradan 377 milyar 395 milyon liraya çıktı ve 10.5 misli arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 120 kilometrelik demiryolu hattını ‘Mega proje’ diyerek tanıtmıştı. Yapımına başlanamayan demiryolu hattı ‘2026 Yatırım Programı’na da alındı. Proje, Asya ile Avrupa arasında yük ve yolcu taşınmasını öngörüyor, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içine alarak Sabiha Gökçen ile İstanbul Havaalanları’nın birbirine bağlanmasını amaçlıyor.

MALİYET KATLANIYOR

İlk olarak 2021 yılı yatırım programına alınan hattın 2025 yılında bitirilmesi ve 36 milyar 186 milyon 523 bin liraya mal olması öngörüldü, 2022 yılı yatırım programında ise maliyet 42 milyar 722 milyon 853 bin TL’ye yükseldi, yine 2025’te biteceği belirtildi.

2025 yılı yatırım programında hattın bitiş tarihi bu kez 2029’a ertelendi. Maliyet de 249 milyar 709 milyon 747 bin TL oldu.

Geçen hafta yayınlanan 2026 yılı yatırım programında ise projenin 2030 yılında biteceği belirtildi ve maliyet 377 milyar 395 milyon 200 bin TL’ye çıktı. Henüz kazma bile vurulmayan projede 2021’deki hedef 9 yıl sarktı, maliyet ise 10.5 katına çıktı.

Abdulkadir Uraloğlu

‘Çok kritik proje’ diye açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada projeyi, ‘Çok kritik mega proje’ olarak açıklamıştı ve 120 kilometre uzunluğundaki hat için Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca, Marmaray, Çayırova, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı’na ulaşacak, daha sonra da Kapıkule hattına bağlanacak. Proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak” demişti.