Almanya’nın Borgentreich kenti yakınlarında hayata geçirilmesi planlanan bir rüzgar enerjisi santrali projesi, dünya çapında ses getirecek muazzam bir arkeolojik keşfin fitilini ateşledi. Yeşil enerji altyapı çalışmaları öncesinde bölgede adet yerini bulsun diye yürütülen sıradan bir kurtarma kazısı, tarihçilerin yüzlerce yıldır peşinde olduğu ancak yerini bir türlü saptayamadığı efsanevi Orta Çağ yerleşimi Echene’yi gün yüzüne çıkardı.

Yazılı kaynaklarda varlığı bilinmesine rağmen adeta bir hayalet gibi ortadan kaybolan bu köyün bulunması, Avrupa tarihini baştan yazacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

15. YÜZYILDA GİZEMLİ ŞEKİLDE YOK OLMUŞTU

Tarihi vesikalar incelendiğinde, Echene yerleşiminin adına ilk kez 944 yılında rastlanıyor. 15. yüzyıla kadar çeşitli belgelerde varlığını sürdüren bu köy, o dönemden sonra bilinmeyen bir nedenle tamamen terk edildi, insanların hafızalarından silindi ve haritalardan kayboldu.

Avrupa'da feodalizmin çözülmeye başladığı o karanlık dönemde köylülerin burayı neden apar topar bıraktığı hala gizemini korurken, toprak altından çıkan ilk yapılar ezberleri tamamen bozdu.

Kazılarda bulunan ve o dönemde sadece en üst düzey aristokratlar ile kiliselere özgü olan taş duvarlı bir mahzen, köyün tahmin edilenin çok ötesinde bir refaha veya sıra dışı bir statüye sahip olduğunu kanıtladı.

SANILANDAN ÇOK DAHA ERKEN GELMİŞ

Arkeologları şaşkına çeviren bir diğer unsur ise köydeki geleneksel yaşam tarzı oldu. Yapılan incelemelerde, köydeki ana konutların 20 metreyi aşan devasa ahşap salon evlerden (hallhouse) oluştuğu belirlendi. Bu devasa yapılar;

-Geniş ailelerin,

-Çiftlik hayvanlarının,

-Ve kışlık erzak depolarının aynı çatı altında toplandığı, kolektif ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kırsal yaşam kültürünün varlığına işaret ediyor.

Kuzey yönüne açılan kapısıyla dikkat çeken taş işçiliği mahzen ise bölgedeki yaygın ahşap mimari geleneğe tamamen meydan okuyor. Bu durum, Orta Çağ Almanyası'nda taş işçiliğinin kırsala sanılandan çok daha erken dönemde inmiş olabileceğini gösteriyor.

YÜZLERCE SERAMİK PARÇASI LABORATUVARDA

Kazı alanından büyük bir titizlikle toplanan ve 10. ile 11. yüzyıllara ait olan yüzlerce seramik parçası, şu an laboratuvar ortamında mikroskop altında inceleniyor.

Uzmanlar, bu seramiklerin kimyasal ve fiziksel analizleri sayesinde köyün kuruluşundan, sırra kadem bastığı 15. yüzyıla kadar geçen sosyo-ekonomik süreci saniye saniye yeniden kurgulamayı hedefliyor. Rüzgar türbinleri dikilmek üzereyken bulunan Echene, Orta Çağ kırsal hayatının bilinmeyen karanlık noktalarına ışık tutmaya devam edecek gibi görünüyor.