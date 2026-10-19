A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın'ın, üç ay önce milli takım hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İmzaların atılması aşamasına gelinen süreçte Yalçın, göreve başlamaya hazırlanıyor.

'BEN BU TAKIMI UÇURURUM'

Yalçın, Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından katıldığı bir programda Montella'nın kadro tercihlerini ve oyun anlayışını eleştirmişti. Milli takımın potansiyeline dikkat çeken teknik adam, "Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz." demişti.

Milli takımın mevcut oyuncu havuzunun kalitesini öven Yalçın, kadronun doğru dokunuşlarla çok daha üst seviyede futbol oynayabileceğini savunmuştu.