1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile dünya evine girdi.

16 yıldır evli ve iki çocukları olan çift hakkında geçen aylarda ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülen Duran, bu dedikodunun ise tamamen gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Şimdilerde 'İşte Benim Stilim' yarışmasınde jüriliy yapan Güzide Duran, önceki gün Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu, boşanma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"BOŞANACAĞIM DİYE EVLENMEDİM"

"Eşime çok aşık oldum. İstanbul'da sporda tanıştık. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim beraber yaşlanmaktı. 18 yıllık emek varken bu kadar kolay bitiyor olması bana ağır geldi. İki çocuğumun babası, hâlâ seviyorum tabiki de" diyen Duran, Avşar'ın "Kalbindeki acı geçiyor mu?" sorusu karşısında ise gözyaşlarını tutamadı.

"Eşimle tanıştığımızda aklında hep yurt dışına gitmek vardı. Yurt dışını çocukların eğitimi için tercih ettik. Kızım 16, oğlum 13 yaşında 2-3 dil biliyorlar. Çocuklar Roma'da. Düzenlerini bozmam. Buraya gelseler sudan çıkmış balık gibi olurlar."

"İşimi bırakmak kendi kararımdı pişman değilim. Türkiye'de olsaydım işimi bırakmazdım. Model olarak Çağla Şıkel'i beğeniyorum. Mankenlik eskisi gibi değil. Eskiden çok daha samimi ve güzeldi. Modeller değil influencerlar daha popüler oldu. Instagram'ı bile nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Şimdi iş olarak bakmaya başladım."

"Şimdi yalnız yaşıyorum. İlk başta çok kötü hissettim kendimi."

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran Güzide Duran "Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık" dedi.

Artık yalnız yaşadığını söyleyen Duran, hayatında kimsenin de olmadığını belirtti.

ESKİ EŞTEN TEPKİ

Güzide Duran'ın bu açıklamalarının ardından Adnan Aksoy ise Hülya Avşar'a şu mesajı attı:

"Hülya Hanım selam. Ben Adnan Aksoy. Sizinle yıllar önce ayak üstü tanışmıştık. Güzide ile programınızı izledim. Sizi tenzih ederim ama üzülerek ifade etmek isterim ki Güzide'nin Hollywood oyuncularına taş çıkaracak performansını izleyince midem bulandı."