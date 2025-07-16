Daha önce Türkiye'de Anadolu Efes'te 5 yıl boyunca forma giyen Micic’in yeni adresi belli oldu… Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen oyuncu İsrail’in yolunu tuttu. NBA'de geçtiğimiz sezon Hornets ve Phoenix Suns formaları giyen ve 41 maçta oynayan Micic, Bucks'a takaslanmış ve burada forma şansı bulamamasının ardından serbest bırakılmıştı. Sırp oyuncu sürpriz bir şekilde Hapoel Tel Aviv'e imza attı.

REKOR MAAŞ

İsrail ekibi, transferi “Daha fazla söylentiye gerek yok” sözleriyle duyurdu. Micic’in 3 yıl için 18 milyon dolar kazanacağı ve Euroleague’in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı belirtildi.