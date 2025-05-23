Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 'Yenidoğan çetesi' davasına konu hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.



KAYYUM ATANMIŞ, FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU



Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olan hastaneye ortaya çıkan skandalların ardından kayyum atanmış ve hastanenin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı. Hastanenin satışı için 768,1 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihalenin 2 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.



Hastanenin satın alma sürecine katılacak taraflar, ihale için 1 Temmuz'a kadar teklif sunabilecek.









