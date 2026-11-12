Fenerbahçe Medicana'nın Melissa Vargas ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya sağladı. Daha önce VakıfBank ile anlaştığı yönünde iddialar gündeme gelen 26 yaşındaki Vargas'ın Fenerbahçe'de kalacağı belirtildi. Yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE FORMASIYLA YEDİ KUPA

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve dokuz sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Vargas, takımıyla iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen pasör çaprazı, 2023 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da görev aldı.