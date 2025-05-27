'Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan 'Hafize Ana'sı, 'Gülen Gözler'de Münir Özkul'un tonton eşi 'Nezaket Hanım'ı, 'Neşeli Günler'in turşucu annesi, inatçı 'Saadet Hanım'ı, 'Uykudan Önce' isimli televizyon programının 'Masalcı Teyze'si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde Ayşen Gruda'yı genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak.
Çekimleri devam eden filmin kasım ayında sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Film 1974'ten başlayarak Adile Naşit'in hayatına odaklanıyor.
Ayşen Gruda ile Adile Naşit çok sayıda filmde birlikte rol almıştı.