Adile Naşit'in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan (68) geçen ay beyin kanaması geçirmiş ve Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavisi hastanede devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

"AĞIR VE KALICI HASARLARA YOL AÇTI"

Naşit Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Hanım sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.

Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.