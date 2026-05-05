Pakistan’ın kuzeyindeki dağlık bölgede yer alan bu asma köprü, Borit Gölü’nün üzerinde uzanıyor ve çevresindeki sarp coğrafya nedeniyle hâlâ önemli bir geçiş noktası olmayı sürdürüyor. Köprünün en dikkat çeken özelliği ise düzgün bir yürüyüş zemini sunmaması. Tahtalar arasındaki geniş boşluklar, her adımı dikkatle atmayı zorunlu kılıyor. Rüzgarın etkisiyle sürekli hareket eden yapı, geçişi daha da zorlaştırıyor.

Bölge uzun yıllar boyunca dış dünyadan izole kaldı. 1970’lerin sonlarına kadar kara yolu bağlantısının olmaması, insanların ulaşım için zorlu dağ yollarını aşmasını gerektiriyordu. Bu nedenle köprüler, yalnızca birer yapı değil, aynı zamanda hayati ulaşım araçları haline geldi.

Her ne kadar tehlikeli görüntüsüyle ün salmış olsa da köprü bugün sadece yerel halkın değil, macera tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, yükseklik korkusunu yenmek ve bu sıra dışı deneyimi yaşamak için bölgeye akın ediyor.

Geçmişte sel felaketleri nedeniyle zarar gören köprü, sonradan çelik halatlarla güçlendirilerek yeniden inşa edildi. Günümüzde daha sağlam bir yapıya sahip olsa da, üzerindeki yürüyüş hâlâ dikkat ve denge gerektiriyor. Çevrede kurulan zipline ve benzeri aktiviteler ise bölgeyi bir macera turizmi merkezine dönüştürmüş durumda.

Bu köprü, hem zorlu doğa koşullarının hem de insanın hayatta kalma mücadelesinin simgesi olarak öne çıkıyor. Görünümüyle korkutsa da, onu geçmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.