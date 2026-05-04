Yaklaşık 10.000 yıl önce Buzul Çağı'ndaki aşınmalar sonucunda şekillenen bu doğal yapı, üst kısmındaki 25x25 metrelik düz platformuyla dikkat çekiyor. Bölge, 2016 yılında gerçekleştirilen yürüyüş yolu iyileştirmelerinin ardından yıllık 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

ORTA ZORLUKTA BİR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Zirveye ulaşmak için gerçekleştirilen yürüyüş, Norveç'in en ikonik rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Toplamda 8 kilometrelik gidiş-dönüş mesafesine sahip olan parkur, orta seviye bir zorluk derecesine sahip olup dik çıkışlar ve taş basamaklar barındırıyor.

Ziyaretçiler, ortalama bir tempoyla zirveye yaklaşık 2 saatte ulaşıp, aynı sürede geri dönüş yapabiliyor. Parkurda toplamda 350 ile 500 metre arasında bir yükseklik kazancı yaşanıyor.

ZİYARET İÇİN EN İDEAL ZAMAN DİLİMİ

Bölgeye ulaşım, en yakın büyük şehir olan Stavanger'dan araçla yaklaşık 40 dakikada sağlanabiliyor. Yetkililer, doğa yürüyüşü için en uygun dönemin Mayıs ile Ekim ayları arası olduğunu belirtildi.

Kış aylarında ise bölge, zorlu hava koşulları nedeniyle krampon ve profesyonel dağcılık ekipmanı gerektiren yüksek riskli bir alana dönüşüyor. Bu nedenle ziyaretçilerin seyahat planlarını mevsim koşullarına göre yapmaları tavsiye ediliyor.