Ankara'daki NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan 10 TEMA gönüllüsü de cezaevinde 28'inci gününü doldurdu. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunanlardan biri de 62 yaşındaki Gül Özgür. Jandarmadaki ifadesine göre yaklaşık dokuz yıldır TEMA gönüllüsü olan Özgür, şimdi "TKP/ML terör örgütü" üyesi olmakla suçlanıyor.

'ANNEM EMEKLİ, TORUNLARINA BAKAN BİR KADIN'

Gül Özgür'ün oğlu Kaan Özgür, annesine yöneltilen örgüt üyeliği suçlamasına ilişkin, "İlk anda anlamlandıramıyordum. Artık kabul de edemiyorum. Her şeye saygı duyan bir aileyiz. Bu sürecin nedenini anlamlandıramıyorum. Çok ağır bir suçlama. Annem emekli, torunlarıma bakan, boş günlerinde TEMA'nın organizasyonlarında çocuklara eğitim veren bir kadın" ifadelerini kullandı.

'YAVRUM ADI NEYDİ?'

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Kaan Özgür, jandarmanın operasyon günü sabah saat 05.30'da annesinin evine geldiğini belirterek, "Jandarma, TKP/ML üyeliğiyle suçlandığını söylediğinde annem bu örgütün adını ilk kez duydu. Aklında tutamamış, jandarmaya da 'Yavrum adı neydi?' diye sormuş" dedi.

'20 YILDIR CHP ÜYESİYİM'

Özgür, jandarma sorgusunda "20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesiyim. Benim bu örgütle alakalı hiçbir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE AYAĞINI KIRMIŞ

Dün yakınlarıyla görüşe ayağı alçıda tekerlekli sandalye ile gelen Gül Özgür'ün geçen hafta avluda yürürken ayağını kırdığı belirtildi. Gül Özgür'ün "üzülmemeleri için" yakınlarına durumu haberdar etmediği ifade edildi.