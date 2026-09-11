İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında temmuz ayında yuvasından alınan ve veliaht prensesin elleriyle halkaladığı yavru leyleğin dramatik hikayesi Türkiye'de son buldu.

PRENSES VICTORIA KENDİ ELLERİYLE HALKALAMIŞTI

İsveç'teki koruma projesine katılan Veliaht Prenses Victoria, aynı yuvadaki iki yavrudan birini bizzat halkalayarak leyleğe kendi adı olan "Victoria"yı vermişti. Yuvadaki diğer yavruya ise prensesin eşi Prens Daniel'in adı verilmişti.

Üzerine takılan vericiyle anlık olarak takip edilen iki yavru leylek, 2 Ağustos tarihinde yuvalarından ayrılarak Afrika'ya doğru zorlu göç yolculuğuna başladı.

9 ÜLKE AŞIP 3 BİN 500 KİLOMETRE UÇTU

İsveç'ten yola çıkan leylek Victoria; Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan rotasını izleyerek Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Toplam 9 ülkeden geçerek yaklaşık 3 bin 500 kilometre kanat çırpan genç leyleğin yolculuğu Karaman semalarında kesintiye uğradı.

SİNYAL HAREKETSİZ KALINCA ARAMA BAŞLATILDI

Türkiye'deki vericili leyleğin uzun süredir hareket etmediğinin fark edilmesi üzerine yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi. Tüydeş'in çağrısı üzerine Karaman'da sinyalin geldiği noktaya giden yerel aileler, acı manzarayla karşılaştı.

AYNI BÖLGEDE 6 LEYLEK CAN VERDİ

Sinyalin alındığı enerji nakil hatlarının altında yapılan aramalarda, verici taşıyan leylek Victoria'nın cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerde aynı hatların altında Victoria ile birlikte toplam 6 leyleğin ölü olarak bulunduğu tespit edildi.

Kuş uzmanları ve doğa fotoğrafçıları, yaşanan toplu ölümlerin bölgedeki yalıtımsız ve tehlikeli elektrik iletim hatlarından kaynaklandığından şüpheleniyor.