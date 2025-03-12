Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı, yıllar önce yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren Sedef Şahin oyunculuğa ara verdi, özel bir üniversitede tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Sosyal medyada Sedef Şahin'in öğrencileri zaman zaman paylaşım da yapıyor. Hatta geçen günlerde bir öğrencisi "Her hafta dersine giren hocanı ciddiye almaya çalışıyorsundur ama Adını Feriha Koydum'daki Cansu'dur" diye yazdı.

Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, değişimiyle de dikkat çekiyor. Şahin estetik iddialarıyla ilgili "Adını Feriha Koydum'da çoğunlukla ben de makyajsızdım ve bu halimden 16 kilo daha fazlaydım" demişti.