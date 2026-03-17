İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklama İsrail'e yönelik düzenlenen Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 54. dalgasında misilleme saldırısı düzenlendiği ve Siccil balistik füzeleri ateşlendiği bildirildi. İsrail henüz Siccil balistik füzeleri ile gerçekleştirilen saldırının etkisinden çıkmamışken dün de Fettah, Emad ve Kadir füzeleri ile kamikaze saldırıları İHA'ları hedef aldı. Tahran ve Lübnan'a yöneltilen İsrail-ABD saldırıları ise devam etti.

İSRAİL'İN KALBİ HEDEF ALINDI

8 Şubat tarihi itibariyle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonları başlatması sonucunda fitili ateşlenen çatışmalar şiddetini artırmaya devam ediyor. Bu kez ise İran Devrim Muhafızları tarafından 'İsrail'in kalbinin hedef alındığı' ibaresiyle İsrail topraklarına Siccil balistik füzesi ilk kez fırlatıldı. Siccil füzesi başkent Tel Aviv ve çevresinde korkuya neden oldu.

Siccil'in Demir Kubbe de dahil olmak üzere geleneksel hava saunam sistemlerinden kaçınma özelliği olduğu belirtiliyor. Siccil füzesi bu sebeple aynı zamanda 'dans eden füze' ismi ile de anılan bir balistik füze. Siccil'in İran'ın Natanz kenti civarından ateşlenmesi ile 7 dakika içinde Tel Aviv'e ulaşabileceği iddia ediliyor.

GÜÇLÜ PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail henüz Siccil balistik füzesinin etkisindeyken evrim Muhafızları Tel Aviv'de konuşlandırılan askeri havacılık ve silah üretim merkezleri ile hava yakıt ikmal destek merkezlerini de vurdu. Bu saldırıda ise ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, Emad ve KAdir füzeleri; diğer taraftan ise hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef aldı.

İsrail merkezli bir kanal olan Kanal 12 televizyonu Rishon Leziyon, Ness Ziona ve Lod kentleri ile Shoham bölgesine şarapnel parçalarının düştüğünü belirtti. Aktarılan bilgilere göre Doğu Kudüs ile Batı Kudüs sahasında is güçlü patlama sesleri duyuldu. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 28 Şubat'ta başlatılan saldırılardan bu yana toplam 3 bin 399 işi yaralandı.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiği habere göre ise Tahran ve Buhreş'in Cem Kenti hava sahasında ABD-İsrail tarafına ait iki adet İHA düşürüldü. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın yaptığı yazılı açıklamalarda belirtilenlere göre ise “ABD uçak gemisi Gerald Ford’un Kızıldeniz’deki varlığının İran’a karşı bir tehdit olarak değerlendirildiği” aktarıldı. Ayrıca verilen bilfiler arasında filonun lojistik merkezler ile servis merkezleri de İran'ın hedefleri arasında.

ADINI KUR'AN-I KERİM'DEN ALIYOR

İran'da tasarlanıp üretimi gerçekleştirilen katı yakıtlı balsistik füze tipi olan Siccil füzesi, ismini Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nden alıyor. Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan Fil Suresi'nde Kabe'yi yıkmaya fil ordusu ile gelen Ebrehe'ye karşı Allah'ın Ebabil kuşlarını gönderdiği anlatılıyor. Ayete göre Ebabil kuşları ağızlarında 'siccil' yani pişmiş çamur taşları ya da diğer tabirle sertleşmiş kil taşları taşıyarak bu taşları Ebrehe ordusunun üzerine yağdırdı. Ebrehe ordusunun ve fillerinin ilerleyişi ise bu taşlar ile durduruldu.