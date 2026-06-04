Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki 25 metrelik yapay bir tünelde tamamen yeni bir mağara çekirgesi türü tespit edildi. DNA analizleriyle varlığı kesinleşen bu canlıya, Yüzüklerin Efendisi serisindeki yer altı yaratığından esinlenilerek "Dolichopoda balrogi" ismi verildi.

DUVARLARIN YENİ BİR TÜRLE KAPLI OLDUĞU SAPTANDI

Araştırma ekibi, Vigla Dağı’nın yamaçlarında yer alan ve adanın tek kara mağarası olan insan yapımı tünelde yaptıkları incelemede duvarların çekirgelerle kaplı olduğunu belirledi. Alandan toplanan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılan detaylı morfolojik incelemeler ve genetik testler, canlının daha önce dünya üzerinde hiç kaydedilmemiş bir tür olduğunu ortaya koydu.

ADINI YER ALTI İBLİSİNDEN ALDI

Karanlık ve nemli yer altı koşullarına tam uyum sağlayan canlıya, ünlü yazar J.R.R. Tolkien’in eserindeki maden iblisi Balrog’a ithafen "Dolichopoda balrogi" adı verildi. Kahverengi bir gövdeye, son derece uzun ve kavisli bacak yapısına sahip olan bu canlı, bu morfolojik yapısı sayesinde mağara duvarlarına ve tavan yüzeylerine sıkıca tutunarak yaşamını sürdürüyor.

BİLİNEN TÜR SAYISI 68'E YÜKSELDİ

Journal of Orthoptera Research adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmayla birlikte, dünya genelindeki bilinen Dolichopoda türü sayısı 68’e ulaştı. Yapılan son keşif neticesinde, söz konusu çekirge cinsine ait türlerin 51’inin sadece Yunanistan sınırları içinde endemik olarak var olduğu kayıtlara geçti.