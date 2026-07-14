Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde 9 Temmuz'da akıllara durgunluk veren bir telefon dolandırıcılığı olayı meydana geldi. 67 yaşındaki K.D.'yi telefonla arayan Hakan A. (30) ve Fevzi B. (27), kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Telefonda görüştükleri K.D.'ye "Adınız bir cinayete karıştı. Evinizde bulunan altınların incelenmesi ve parmak izlerinin alınması gerekiyor" diyerek baskı kuran şüpheliler, yaşlı adamı ikna etmeyi başardı.

GELİNİNİN ALTINLARINI VE NAKİT PARASINI KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Telefon görüşmesinin ardından K.D.'nin ikametine giden şüpheliler, burada da kendilerini sivil polis olarak tanıtmaya devam etti. K.D., gelinine ait olduğu öğrenilen 6 adet bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı inceleme yapılacağı gerekçesiyle şüphelilere kendi elleriyle teslim etti. Değerli eşyaları ve paraları alan zanlılar hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

JASAT KISKIVRAK YAKALADI, ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden K.D.'nin ihbarı üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Hakan A. ve Fevzi B.'yi Giresun'da yakalayarak Amasya'ya getirdi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, jandarmadaki işlemlerin ardından mağdur K.D.'ye eksiksiz teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanarak 10 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Hakan A. ve Fevzi B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.