M.I.'yı (48) arayan M.C., kendini polis olarak tanıtarak, adının suç örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Bu durumun düzeltilmesi için para talebinde bulunan şüpheli, panikleyen M.I.’nin yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile parasını, evine gelerek aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.I. polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin M.C. olduğunu ve Çorum’da bulunduğunu tespit etti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada şüpheli, para ve ziynet eşyasıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Samsun’a getirilen şüpheli emniyetteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.