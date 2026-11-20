Adana’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 41 yaşındaki Fattum M., 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini kapısına gelen kadın şüpheliye kaptırdı. Adana polisinin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Kilis ve Gaziantep’te düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Temmuz tarihinde Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yaşayan Suriye uyruklu Fattum M.’yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, kadına fotoğrafını gönderdiği geçici koruma kimlik belgesindeki bilgileri doğrulamasını istedi. Kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu ancak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını belirten Fattum M., paniğe kapıldı.

Durumu fırsata çeviren telefondaki şüpheli, "Bu kimlik bilgileriyle adınıza telefon hatları çıkarılıp dolandırıcılıkta kullanılmış. Hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu nedenle evdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Soruşturmanın ardından teslim edeceğiz" diyerek kadını ikna etti. Ardından evdeki su faturasının fotoğrafını isteyerek açık adresi öğrenen dolandırıcı, birlikte hareket ettiği ekibi adrese yönlendirdi.

PARA VE ALTINI EVE GELEN KADINA TESLİM ETTİ

Telefondaki şahsın yönlendirmesiyle Fattum M.’nin ikametine giden Tuğba G. (32), İsmail B. (30) ve Ali Ş. (29) kapıyı çaldı. Kapıyı açan Fattum M., evinde bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 6 adet bilezik, 1800 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını Tuğba G.’ye elden teslim etti.

Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşmaya çalışan Fattum M., telefona yanıt alamayınca dolandırıldığını anladı. Mağdur kadının Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olması üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

OLAY YERİNE GELİRKEN KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin olayın hemen ardından şehirden ayrıldıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibi derinleştiren ekipler, dolandırıcılıkta kullanılan hattın E.C. (32) adına kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı. Kamera kayıtlarındaki detaylarda ise şüphelilerin olay yerine gelirken bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptıkları ve Tuğba G.’nin tanınmamak amacıyla birkaç kez kıyafet değiştirdiği saptandı.

KİLİS VE GAZİANTEP'TE YAKALANDILAR

Elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan Adana polisi, Tuğba G.’yi Kilis’teki ikametinde, suç ortakları İsmail B. ve Ali Ş.’yi ise Gaziantep’teki adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler ifadelerinde, kendilerini Mustafa T. (36) ile İbrahim G.’nin (28) yönlendirdiğini ve aldıkları altınları bu kişilere teslim ettiklerini öne sürdü. Yapılan incelemede Mustafa T.’nin başka bir dolandırıcılık suçundan halihazırda tutuklu bulunduğu belirlendi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuğba G., İsmail B. ve Ali Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hat sahibi E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli İbrahim G.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.