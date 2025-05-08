ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/49 Esas

DAVALI : CEMO OĞULLARI TAŞIMACILIK İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Adıyaman Defterdarlığı tarafından aleyhinize açılan Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Davalar (Alacak) davasının yapılan yargılamasında;

Şanlıurfa Vergi Mahkemesinin 31/01/2020 tarih ve 2019/283 esas, 2020/147 karar sayılı kararı ile bazı müvekkillerden alınan faturalara isabet eden KDV iade talebine yönelik kısmının iptaline, iptal edilen kısmın dairelerine başvuru tarihinden itibaren 6183 sayılı kanuna göre belirlenen tecil faizi işletilmek suretiyle iadesine, geri kalan kısmı yönünden davanın reddine ilişkin olarak davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, Mahkeme kararına istinaden davalıya 02.08.2021 tarihinde nakden yapılan iade tutarının 8.158.176,68 TL ve yine aynı tarihte olmak üzere mahsuben yapılan toplam iade tutarı 2.425.880,13 TL olmak üzere nakden ve mahsuben toplam 10.584.056,81 TL'nin 20.10.2023 tarihinde ise tecil faizi olarak 8.140.632,98 TL ödendiğini, ödenen toplam meblağ 18.724.689,79 TL olduğunu, bu sebeplerle mahkeme kararına istinaden davalıya 02.08.2021 tarihinde nakden yapılan iade tutarı 8.158.176,68 TL ve yine aynı tarihte olmak üzere mahsuben yapılan toplam iade tutarı 2.425.880,13 TL olmak üzere nakden ve mahsuben yapılan toplam 10.584.056,81 TL 20.10.2023 tarihinde tecil faizi olarak olarak ödenen 8.140.632,98 TL olmak üzere toplam 18.724.689,79 TL'nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek gecikme faiziyle beraber davalıdan tahsiline, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talepli olarak açılan Alacak davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının belirtir davetiye çıkarılmış olup, adresinizdeki binanın yıkılmış olması tebligat yapılamamıştır. Adıyaman Ticaret Sicil Müdürlüğünde yazılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı sürede sunmak istediği tüm delilleri mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirilecekler için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği, bunu yapmadığınız taktirde ancak HMK nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksiklikleri tamamlanacağı, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02219185