İçişleri Bakanlığı hakkında ev hapsi kararı verilen CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.
Tutdere İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmış ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
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