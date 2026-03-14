Adıyaman’da bir depodan hurda malzemelerin çalınmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamağa Mahallesi’nde bulunan bir depodan hurda malzemelerin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü inceleme ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalındığı belirlenen hurda malzemelerin de bulunarak sahibine teslim edildiği bildirildi.

