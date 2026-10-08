Olay, Samsat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Merve F., evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraştığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Merve için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve F., Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Merve F.'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.