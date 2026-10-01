İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu N.T.G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.